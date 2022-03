Devisen: Euro erholt sich im US-Handel - Franken über 1,02

Der Franken war als sicherer Hafen am Vormittag sehr gefragt. Teilweise fiel der Kurs unter die Marke von 1,02 Franken und auf ein Siebenjahrestief. Am Nachmittag wurde der Franke aber wieder etwas schwächer und dotiert am Abend wieder deutlich höher bei 1,0237 Franken. Ähnlich verlief auch die Entwicklung zum Dollar. Ab dem Mittag verlor der Franken stetig an Wert und überschritt die Marke von 0,92 Dollar zeitweise deutlich. Die späten Abenden wurde ein Franken für 0,9204 Dollar gehandelt.

Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1125 Dollar gehandelt, nachdem der Kurs zeitweise bis auf 1,1059 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1106 (Dienstag: 1,1162) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9004 (0,8959) Euro gekostet./edh/he

(AWP)