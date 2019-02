Devisen: Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen Kursverlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1279 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Der Franken hat sich über Nacht kaum bewegt. Der Euro steht mit 1,1372 weiterhin unter der Marke von 1,14 Franken und der US-Dollar notiert aktuell bei 1,0083.