Devisen: Euro erholt sich leicht zu US-Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Donnerstag vor allem gegenüber dem US-Dollar etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1409 US-Dollar. Am Mittwoch war sie nach schwachen Konjunkturdaten auf einen zweimonatigen Tiefstand von 1,1379 Dollar gefallen.