Devisen: Euro erholt sich von frühen Verlusten

Auch zum Franken rückte der Euro leicht vor. Das Währungspaar stieg auf 1,1358 von 1,1334 am Morgen. USD/CHF veränderte sich derweil kaum und wurde zum Berichtszeitpunkt bei 1,0017 gehandelt nach 1,0018 am Morgen und 1,0016 am Vorabend.

Neue Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen durchwachsen aus. Während Aussenhandelszahlen aus Deutschland und Produktionsdaten aus Frankreich positiv überraschten, enttäuschte die italienische Industrie mit ihrem vierten Produktionsrückgang in Folge. Entscheidende Impulse für den Devisenhandel gingen von den Zahlen jedoch nicht aus. Auch die Nachrichtenlage sendete wenig Impulse.

Im Nachmittagshandel dürften zumindest die datenseitigen Einflüsse gering bleiben. In den USA stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Gegen Abend wird sich die Chefin der regionalen Notenbank von San Francisco, Mary Daly, zu Wort melden.

(AWP)