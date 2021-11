Devisen: Euro erholt sich von Verlusten

Ähnlich das Bild beim Währungspaar Euro zum Franken: Aktuell kostet ein Euro 1,0560 Franken und damit etwas mehr als am Freitagabend mit 1,0545 Franken. Am Freitag hatte das Währungspaar EUR/CHF mit 1,0535 Franken vorübergehend den tiefsten Stand seit Frühling 2020 markiert. Das USD/CHF-Paar legt mit 0,9130 Franken ebenfalls leicht zu. Am Freitagabend wurde der Dollar zu 0,9120 gehandelt.

Zum Wochenstart werden kaum Konjunkturdaten mit grösserer Marktrelevanz erwartet. Die Konjunkturstimmung in der Eurozone von Sentix wird zwar von Analysten als Frühindikator geschätzt, an den Märkten sorgt die Zahl jedoch selten für Bewegung. Ansonsten dürften Marktteilnehmer die erhöhte Zahl von Auftritten ranghoher Notenbanker im Blick haben. Unter anderem will sich der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, zu Wort melden.

/bgf/stk/pre

(AWP)