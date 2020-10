Devisen: Euro erholt sich wieder leicht von Corona-Sorgen

Die wachsende Sorge um eine Eskalation der Corona-Pandemie hat den Euro am Donnerstag am Nachmittag unter die Marke von 1,17 US-Dollar gedrückt. Am Abend erholte sich die Gemeinschaftswährung allerdings im New Yorker Handel und schaffte es mit 1,1703 Dollar wieder knapp über die psychologisch wichtige Marke.