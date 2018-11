Devisen: Euro erholt sich zum Dollar etwas von Talfahrt - Stabil zum Franken

Der Euro hat am Dienstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt und gegenüber dem US-Dollar zu einer leichten Erholung angesetzt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1233 US-Dollar gehandelt. Am Vorabend war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,1216 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017.