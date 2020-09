Devisen: Euro erholt sich zum Dollar etwas - zum Franken stabil

Gegenüber dem Schweizer Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung weiter stabil. Derzeit wird der Euro zu 1,0783 nach 1,0780 Franken am frühen Morgen und 1,0797 Franken am Vorabend gehandelt. Der Dollar steht tiefer bei 0,9119 Franken.

Für etwas Entlastung sorgten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Der Einkaufsmanagerindex, der die konjunkturelle Entwicklung im Währungsraum umschreibt, fiel im August zwar zurück. Allerdings war der Rückgang nicht so stark wie befürchtet. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass der konjunkturellen Erholung nach der Corona-Krise etwas die Luft auszugehen droht.

Erst am Dienstag war der Euro erstmals seit gut zwei Jahren über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Seither hat jedoch der Dollar infolge solider Konjunkturdaten Boden gut gemacht. Zudem hat EZB-Chefvolkswirt Philip Lane die Euro-Aufwertung mit der Bemerkung gedämpft, dass der Euro-Wechselkurs wichtig sei. Die EZB hat kein offizielles Wechselkursziel.

Unterdessen berichtet die britische Wirtschaftszeitung "Financial Times" (FT), dass es in der EZB Sorge gebe über die Folgen der Euro-Aufwertung. Der stärkere Euro könne die wirtschaftliche Erholung des Euroraums von der Corona-Krise dämpfen, heisst es in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel auf der Internetseite der Zeitung. Die "FT" stützt sich auf namentlich nicht genannte EZB-Ratsmitglieder.

(AWP)