Devisen: Euro erholt sich zum Dollar - Stabil zum Franken

Der Euro hat sich am Montag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinen Kursverlusten in den vergangenen Wochen erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0835 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitag. Zuletzt war der Euro zum Dollar auf einen dreijährigen Tiefstand bei etwas mehr als 1,08 Dollar gefallen.