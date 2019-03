Devisen: Euro erholt von Kurssturz am Vortag

Der Euro hat sich am Freitag von seinen herben Verlusten am Donnerstag erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1242 US-Dollar. Und zum Franken rückte der Euro bis auf 1,1323 Franken vor. Der Dollar geht zur Schweizer Währung zu 1,0073 Franken um.