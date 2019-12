Devisen: Euro erlebt ruhigen Wochenstart - Türkische Lira unter Druck

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung am Abend auf 1,0931 Franken etwas abgeschwächt, von 1,0963 am Mittag. Der Dollar hat zum Franken mit aktuell 0,9879 ebenfalls etwas an Boden verloren.

Am Devisenmarkt war die Rede von einem ruhigen Wochenstart in eine ereignisreiche Woche. Konjunkturdaten übten kaum Kurseinfluss aus. Sowohl Aussenhandelsdaten aus Deutschland als auch der monatliche Stimmungsindikator des Forschungsunternehmens Sentix überraschten positiv. Ansonsten gab es wenig konjunkturrelevante Nachrichten. Auch im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit blieb es ruhig.

Im Laufe der Woche stehen wichtige Ereignisse an. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über ihren Leitzins, am Donnerstag folgt die Europäische Zentralbank (EZB). Beide Notenbanken dürften wenig an ihrer geldpolitischen Ausrichtung ändern. Im Mittelpunkt stehen Signale für die künftige Ausrichtung und das Auftreten der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde. Sie hält ihre erste Pressekonferenz nach einer Ratssitzung ab.

Am Donnerstag wählen die Briten vorzeitig ein neues Parlament. Umfragen deuten auf einen klaren Sieg der Konservativen Partei von Premier Boris Johnson hin. In der Wirtschaft wird Johnsons Partei gegenüber Herausforderer Jeremy Corbyn und seiner Labour-Partei bevorzugt. Zum einen verspricht Johnson, den überfälligen EU-Austritt seines Landes rasch zu vollziehen. Zum anderen ist die Labour-Partei unter Corbyn wirtschaftspolitisch stark nach Links gerückt, was die Wirtschaft verschreckt.

Im Fokus stand auch die türkische Lira. Die Landeswährung der Türkei fiel zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober. Die Zentralbank des Landes hatte den Mindestreservesatz der Banken für Lira-Verbindlichkeiten überarbeitet, um langfristige gewerbliche Kredite mit starken Bezug zu Produktion und Investitionen zu fördern.

/la/fba/yr

(AWP)