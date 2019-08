Devisen: Euro etwas fester - Flucht in Sicherheit treibt Yen und Franken

Der Euro hat sich am Montag vergleichsweise wenig bewegt, während die anhaltende Flucht in sichere Anlegen dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken weiter kräftig Auftrieb verlieh. Am Vormittag wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1148 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend.