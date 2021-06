Devisen: Euro etwas gefallen - Türkische Lira auf Rekordtief

Das EUR/CHF-Währungspaar veränderte sich derweil über den ganzen Handelstag kaum und notierte zuletzt bei 1,0970. Der Dollar sank zur Schweizer Währung zuletzt mit 0,8992 Franken wieder unter die Marke 0,90 Franken, die er im Tagesverlauf zeitweise überschritten hatte.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Im Tagesverlauf standen kaum wichtigen Konjunkturdaten an. Am Abend wird die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht (Beige Book) veröffentlichen. Meistens sorgt dieser nicht für grössere Kursausschläge.

Türkische Lira auf Talfahrt

Die türkische Lira setzte unterdessen ihre Talfahrt fort. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat in einem Fernsehinterview Zinssenkungen durch die Zentralbank des Landes gefordert. Seit einem Wechsel an der Spitze der türkischen Zentralbank haben die Finanzmärkte immer weniger Vertrauen in die Geldpolitik des Landes. Bereits seit Monaten steht die türkische Währung unter Druck.

In der Nacht zum Mittwoch wurden für einen Dollar zeitweise bis zu 8,80 Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie. Auch im Handel mit dem Euro wurde ein Rekordtief erreicht. Für einen Euro mussten zeitweise bis zu 10,75 Lira gezahlt werden. Im Tagesverlauf beruhigte sich die Lage etwas. Der Präsident der türkischen Notenbank, Sahap Kavcioglu, hat unterdessen versucht, Erwartungen an eine baldige Leitzinssenkung zu dämpfen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86125 (0,86285) britische Pfund und 133,72 (134,05) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1904 Dollar gehandelt. Das waren etwa 4 Dollar mehr als am Vortag.

(AWP)