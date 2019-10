Devisen: Euro etwas leichter zu Dollar und Franken - Pfund im Blick

Zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1027 knapp über seinem bisherigen Tagestief bei 1,1021. Der US-Dollar wiederum setzt seine Seitwärtsbewegung bei Kursen um 0,9950 Franken weiter fort.

Das britische Pfund hat derweil seine anfänglichen Verluste wettgemacht. Die Aussicht auf Neuwahlen stützten die britische Währung. Die oppositionelle Labour Party will Neuwahlen jetzt doch zustimmen. Unklar ist lediglich noch das genaue Datum der Wahl. Premierminister Boris Johnson hatte den 12. Dezember vorgeschlagen. Unklare Mehrheitsverhältnisse im Parlament hatten bisher eine Lösung des festgefahrenen Brexit-Streits verhindert. Dieser droht zunehmend zu einer Belastung für die Wirtschaft zu werden.

Auch die Bank of England habe mittlerweile darauf hingewiesen, dass die anhaltende Brexit-Unsicherheit eine Belastung für die Wirtschaft sei, die zu einem niedrigeren Inflationspfad führen könnte, schreibt Analystin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank. Mit jeder Verschiebung erhöhe sich somit die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Konjunktur- und Inflationsbild der britischen Notenbank eintrübt und sie im Zuge dessen in Erwägung ziehen muss, die Zinsen zu senken.

Sonst halten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA zurück. In Washington beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Das Ergebnis will die Fed am Mittwochabend bekanntgeben. Es wird mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet. An Konjunkturdaten stehen am Dienstag einige US-Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an.

/jsl/bgf/fba/hr

(AWP)