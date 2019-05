Devisen: Euro etwas schwächer zum Dollar - Wenig bewegt zum Franken

Der Franken reagiert damit kaum auf überraschend starke Konjunkturdaten. Im ersten Quartal ist die Wirtschaftsleistung deutlich stärker gestiegen als von Analysten erwartet.

Generell wird nach Einschätzung von Marktbeobachtern der Commerzbank das Ergebnis der Europawahlen an den Finanzmärkten "weiter verdaut werden". Auf einem EU-Sondergipfel in Brüssel stehen darüber hinaus Beratungen zum künftigen Spitzenpersonal der EU auf dem Programm. "Es muss weiter mit entsprechenden Schlagzeilen gerechnet werden", heisst es in der Einschätzung der Commerzbank-Experten.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte ausserdem mehr Volumen in den Handel am Devisenmarkt kommen. In den USA starten die Finanzmärkte nach einem Feiertag erst an diesem Dienstag in die neue Woche. Ausserdem könnten wichtige Konjunkturdaten für Kursschwankungen sorgen.

Am späten Vormittag werden Daten der EU-Kommission zur Stimmung in den Unternehmen der Eurozone erwartet. Am Nachmittag folgen dann Kennzahlen aus der US-Wirtschaft. Unter anderem könnten Daten zur Stimmung der amerikanischen Verbraucher für Impulse sorgen.

/jkr/jsl/fba/hr

(AWP)