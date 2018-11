Devisen: Euro etwas tiefer zu Dollar und Franken

Der Euro ist am Mittwoch nach enttäuschenden Daten zur Verbraucherstimmung leicht gefallen. Am frühen Nachmittag liegt die Gemeinschaftswährung bei 1,1283 US-Dollar und damit etwas tiefer als am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1273 etwas niedriger. Der Dollar zeigt sich nach einem vorübergehenden Anstieg über Parität wieder kaum verändert zum Franken - der Kurs liegt bei 0,9992.