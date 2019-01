Devisen: Euro fällt auf Dreiwochentief zum US-Dollar - EUR/CHF unter 1,13

Auch gegenüber dem Franken verlor der Euro deutlich an Wert. Im Tief fiel er bis auf 1,1275, um sich danach wieder auf aktuell 1,1291 Franken zu erholen. Das Währungspaar USD/CHF bewegte sich derweil nicht gross und wurde zuletzt bei 0,9954 gehandelt.

Zum Jahresauftakt hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone überraschend weiter eingetrübt. Ein vom britischen Forschungsunternehmen Markit ermittelter Stimmungsindikator rutschte im Januar auf den tiefsten Stand seit Sommer 2013. Nach Einschätzung von Ökonomen bleiben die Aussichten für die konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone getrübt. "Es zeichnet sich eine nur schwache Dynamik ab", sagte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Im weiteren Handelsverlauf rückt die Geldpolitik in der Eurozone stärker in den Fokus. Am frühen Nachmittag wird die EZB ihre neuen geldpolitischen Beschlüsse bekannt geben. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Notenbank keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen wird. Besonders im Fokus steht die Frage, wie EZB-Präsident Mario Draghi die weitere konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone auf der Presskonferenz im Anschluss an die Zinsentscheidung einschätzen wird.

/bgf/jkr/jha/

(AWP)