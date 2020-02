Devisen: Euro fällt auf tiefsten Stand seit 2017 - Zum Franken knapp über 1,06

Auch gegenüber dem Schweizer zeigt der Euro weiter eine leichte Schwächetendenz. Mit 1,0613 notierte das EUR/CHF-Währungspaar am frühen Mittwochabend wieder etwas unter dem Stand vom frühen Nachmittag. USD/CHF wurde zu 0,9837 gehandelt, nach 0,9842 am frühen Nachmittag bzw. 0,9827 am Vorabend.

Seit Beginn des Monats hat der Euro gegenüber dem Dollar etwa drei Cent an Wert verloren. Ein Grund hierfür ist die schwache Verfassung der Konjunktur in der Eurozone. Zuletzt waren zahlreiche Konjunkturdaten aus dem Währungsraum enttäuschend ausgefallen. Marktbeobachter verwiesen ausserdem auf die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone. Während der Leitzins in den USA in der Spanne zwischen 1,50 Prozent und 1,75 Prozent liegt, verharrt er in der Eurozone an der Nullmarke.

"Der US-Dollar profitiert in einer Welt ultraniedriger Zinsen von seinem Zinsvorteil", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die jüngste Kursentwicklung. Sie geht davon aus, dass sich an der Kursschwäche des Euro "kurzfristig nicht so viel ändern wird". Am Nachmittag lasteten zudem robuste Daten aus der US-Bauwirtschaft auf dem Euro.

Das britische Pfund reagierte zunächst kaum auf neue Inflationsdaten aus Grossbritannien. Zu Beginn des Jahres hatte sich die Teuerung deutlich verstärkt. Die Inflationsrate stieg im Januar auf 1,8 Prozent, nach 1,3 Prozent im Monat zuvor. Die Daten dürften Spekulationen auf eine Leitzinssenkung durch die britische Notenbank dämpfen. Im Nachmittagshandel geriet das Pfund trotz gesunkener Zinssenkungserwartungen unter Druck.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83148 (0,82985) britische Pfund und 119,35 (118,70) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1'606 Dollar gehandelt. Das waren etwa 5 Dollar mehr als am Vortag.

/jsl/jkr/fba

(AWP)