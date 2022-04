Devisen: Euro fällt auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

Der Euro ist am Donnerstag erstmals seit etwa zwei Jahren unter die Marke von 1,08 US-Dollar gefallen. Die abwartende Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet den Kurs der Gemeinschaftswährung. Am Nachmittag kostet ein Euro im Tief 1,0758 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2020. Am Mittag hat er noch über 1,09 Dollar notiert.