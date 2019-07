Devisen: Euro fällt auf Zweiwochentief - Zum Franken unverändert

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro am Freitag-Morgen kaum. Die Gemeinschaftswährung geht am Vormittag bei 1,1122 Franken um. Der US-Dollar legte zum Franken zu. Er kostet am Freitag-Vormittag 0,9872 Franken.

Für Bewegung sorgten am Donnerstagnachmittag Aussagen des finnischen Notenbankchefs zur Konjunkturentwicklung. Olli Rehn sagte der "Börsen-Zeitung", man sollte den jüngsten Konjunkturabschwung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten. Als mögliche Reaktionen darauf nannte er Zinssenkungen oder neue Anleihekäufe. Der Euro reagierte mit Verlusten. Das könnte dann etwas von dem Druck auf eine nächstmögliche Zinssenkung im Juli etwas lockern dürfte.

Die Äusserungen dürften am Freitag nachgewirkt haben. Zudem legte der Dollar auf breiter Front zu. Im Tagesverlauf rückt der US-Arbeitsmarktbericht in den Fokus. "Dieser hatte im Vormonat mit einem unterdurchschnittlichen Stellenaufbau enttäuscht", kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Vorgaben für den Juni seien gemischt. "Es herrscht Vollbeschäftigung am US-Arbeitsmarkt, daher sollte eine nachlassende Dynamik des Stellenaufbaus nicht überinterpretiert werden."

Am Markt erhält der Arbeitsmarktbericht deshalb so viel Beachtung, da von ihm Signale für die Zinspolitik der US-Notenbank Fed ausgehen dürften. Derzeit wird für die nächste Fed-Sitzung Ende Juli die erste Zinssenkung seit mehr als einer Dekade erwartet.

(AWP)