Devisen: Euro fällt deutlich - Dollar im Aufwind

Der Euro hat am Freitag spürbar nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,2260 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang März. Der amerikanische Dollar legte hingegen zu vielen Währungen zu. Der Schweizer Franken schwächte sich am Nachmittag gegenüber dem Euro leicht ab. So kostete die Gemeinschaftswährung 1,1710 CHF nach 1,1699 CHF am Morgen. Der US-Dollar kostet derweil 0,9534 CHF.