Devisen: Euro fällt deutlich unter 1,11 US-Dollar

Nach starken Arbeitsmarktdaten aus den USA hat am Freitag eine allgemeine Dollarstärke den Euro belastet. Die Gemeinschaftswährung rutschte unter die Marke von 1,11 Dollar und auf ein Tief seit Montag. In New York wurden zuletzt 1,1056 US-Dollar für einen Euro gezahlt. Das war ein halber Cent weniger als im Tageshoch.