Devisen: Euro fällt deutlich zum Dollar - wenig verändert zum Franken

Robuste Konjunkturdaten aus den USA stützten am Nachmittag denn auch den Dollar. Die Stimmung der US-Dienstleistungssektor hatte sich im Oktober überraschend deutlich aufgehellt. Die Furcht, dass sich die Schwäche in der Industrie stärker auf den Dienstleistungssektor überträgt, wurde so gedämpft. "Damit sollte auch im vierten Quartal das Nicht-Verarbeitende Gewerbe eine Stütze für das US-Wachstum sein", kommentierte Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). "In Bezug auf die US-Notenbank werden Zinssenkungserwartungen tendenziell verdrängt."

Der Dollar profitierte zudem von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt. Auslöser waren Presseberichte, die Erwartungen einer Annäherung der USA und China im Handelsstreit nährten. Das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" hatten berichtet, die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt prüften, im Rahmen eines Teilabkommens einige der erhobenen Strafzölle zurückzunehmen.

Als sichere Häfen geltende Währungen stehen derweil etwas unter Druck. So gab neben dem Franken auch der japanische Yen. Beide Währungen sind typischerweise weniger gefragt, wenn sich die Stimmung an den Finanzmärkten aufhellt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86113 (0,86368) britische Pfund und 120,93 (120,93) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1'484 Dollar gehandelt. Das waren gut 25 Dollar weniger als am Vortag.

jsl/he/jl/kw

(AWP)