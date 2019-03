Der Euro hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1307 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken legte der Euro zuletzt zu und zwar auf 1,1230. Der US-Dollar verteuerte sich leicht auf 0,9932 Franken.