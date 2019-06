Devisen: Euro fällt leicht - G20-Gipfel im Fokus

Zum Franken ist der Euro wieder unter die 1,11er Marke gefallen und kostet im Moment 1,1084 Franken. Der US-Dollar steht mit 0,9755 Franken ebenfalls tiefer als noch am Donnerstagabend.

Am heutigen Freitag hat im japanischen Osaka der G20-Gipfel der führenden Industrienationen begonnen. Dabei wird an den Märkten vor allem beobachtet, welche Signale von den USA und China in Handelsfragen ausgehen.

Auf dem Kalender stehen zudem einige Konjunkturdaten, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. In der Eurozone werden die Verbraucherpreise veröffentlicht. "Im Hinblick auf die Teuerungsraten sind die Werte in Frankreich und Italien wichtig, nachdem gestern in Spanien die Inflationsrate gefallen war und Deutschland trotz niedrigerer Öl- und Benzinpreise einen Anstieg aufwies", kommentiert Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In den USA stehen am Nachmittag ausserdem Daten zum privaten Konsum und der Einkaufsmanagerindex aus Chicago auf dem Programm.

/elm/mis/hr

(AWP)