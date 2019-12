Devisen: Euro fällt leicht zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Mittwoch leicht nachgegeben. Am frühen Nachmittag kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,1121 US-Dollar und damit weniger als noch am Morgen. Der überraschend starke Ifo-Index stützte den Kurs nicht nachhaltig. Zum Franken notiert der Euro mit 1,0914 nur geringfügig tiefer.