Devisen: Euro fällt nach enttäuschenden Konjunkturdaten zu Dollar und Franken

Zum Franken fällt der Rückgang nicht ganz so stark aus. Bei einem Stand von 1,1372 Franken steht der Euro in etwa auf dem Stand vom Monatsbeginn. Der US-Dollar wiederum kann mit 1,0026 Franken seine Vortagesgewinne verteidigen.

Abermals enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland belasten den Euro aber nur noch vergleichsweise leicht. Im Dezember war die deutsche Gesamtproduktion um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gesunken. Während es in der Baubranche einen kräftigen Rückgang der Produktion gab, konnte sich die Fertigung in der wichtigen Autoindustrie hingegen deutlich erholen.

Seit Beginn der Woche hat der Euro vor allem zum US-Dollar mittlerweile deutlich an Wert verloren. Insbesondere enttäuschende Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten die Gemeinschaftswährung unter Druck gesetzt. Am Devisenmarkt richtet sich der Fokus daher stark auf die Veröffentlichung neuer Kennzahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung im Währungsraum.

Während die Konjunktur im Euroraum an Schwung verliert, zeigt sich die amerikanische Wirtschaft nach Einschätzung von US-Notenbankchef Jerome Powell nach wie vor in einer robusten Verfassung. Die grösste Volkswirtschaft der Welt sei gut aufgestellt, sagte Powell in der vergangenen Nacht auf einer Veranstaltung in Washington. Er verwies darauf, dass die Arbeitslosigkeit gering sei. Ausserdem befinde sich die Inflation in der Nähe des Notenbankziels von zwei Prozent.

Kursgewinne verzeichnet derweil die indischen Rupie, obwohl die Notenbank des Landes am Morgen den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent senkte. Ganz überraschend kommt der Zinsschritt nicht. Seit die US-Notenbank Fed vergangene Woche ihren Kurswechsel weg von regelmässigen Zinsanhebungen verkündet hat, sehen Experten Spielraum für Zentralbanken aufstrebender Länder wie Indien für eine weniger straffe Geldpolitik.

