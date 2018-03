Devisen: Euro fällt nach EZB-Aussagen zu USD und zu Franken

Der Euro ist am Donnerstag gesunken und hat einen kleinen Teil der starken Kursgewinne seit Monatsbeginn wieder abgegeben. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2327 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2421 (Mittwoch: 1,2417) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8051 (0,8054) Euro.