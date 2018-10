Devisen: Euro fällt nach Italien-Turbulenzen zu Dollar und Franken

Zum Franken bewegte sich die Gemeinschaftswährung im bisherigen Handelsverlauf in einer Spanne zwischen 1,1312 und 1,1396. Bei einem Kurs von aktuell 1,1354 Franken liegt der Euro in etwa in der Mitte. Der US-Dollar kostet aktuell 0,9833 Franken und damit in etwa so viel wie am Montagabend.

Grund für die Kursverluste waren Bemerkungen von Claudio Borghi, Wirtschaftsexperte der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega. Borghi hatte im italienischen Radio gesagt, dass Italien mit einer eigenen Währung in der Lage wäre, die gegenwärtigen wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Der Euro sei hingegen "nicht ausreichend", um die fiskalischen Probleme Italiens zu bewältigen.

Borghi gilt als eurokritisch und hat derzeit den Vorsitz im Haushaltsausschusses in der Abgeordnetenkammer. Zwar versuchte der Finanzpolitiker nach den Aussagen umgehend, Befürchtungen vor einem Austritt des Landes aus dem Euro entgegenzutreten. "Es gibt innerhalb der Regierung keinen Plan, den Euro zu verlassen, ungeachtet meiner persönlichen Überzeugung", versicherte Borghi.

Allerdings konnten die Versicherungen des Politikers und ähnlich lautende Beteuerungen des Regierungschefs Giuseppe Conte und des stellvertretenden Ministerpräsidenten Luigi Di Maio dem Euro keinen grösseren Auftrieb geben.

Unter Druck standen am Dienstag auch Währungen grosser Schwellenländer. Deutlich verlor die indonesische Rupiah, die zur US-Währung auf den tiefsten Stand seit der Asienkrise 1998 fiel. Verluste musste auch der koreanische Won hinnehmen. Die Währungen der aufstrebenden Länder leiden vor allem unter steigenden Zinsen in den USA und dem Handelskonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China.

/jkr/tos/jha/hr

(AWP)