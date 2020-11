Devisen: Euro fällt in Richtung 1,16 US-Dollar - EUR/CHF ebenfalls leichter

Auch zum Franken ermässigte sich der Euro und kostet aktuell 1,0674 nach 1,0682 Franken am Freitagabend. Der US-Dollar hingegen notiert mit 0,9169 Franken unverändert gegenüber Freitagabend.

An den Finanzmärkten bleibt der US-Dollar gefragt. Marktteilnehmer erklären die hohe Nachfrage nach der globalen Reservewährung zum einen mit der anstehenden US-Präsidentenwahl. Die Ungewissheit über den Wahlausgang treibt die Anleger in als sicher empfundene Anlagen wie den Dollar. Darüber hinaus entscheidet in dieser Woche die US-Notenbank Fed über ihre Geldpolitik.

An Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart die Unternehmensumfragen der Institute Markit und ISM an. Es geht um die Stimmung im Industriesektor sowohl in Europa als auch in den USA. Die Indikatoren liefern wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Lage in der Corona-Krise.

