Devisen: Euro fällt in Richtung 1,17 US-Dollar - Dollar auch zum Franken fester

Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,0751 hingegen innerhalb seiner zuletzt gesetzten Spanne, die grob zwischen 1,07 und 1,08 Franken liegt. Händler verweisen vor allem auf die Dollar-Stärke. Auch gegenüber dem Franken macht der Greenback Boden gut und kostet aktuell 0,9169 Franken.

Die amerikanische Währung profitiert in Zeiten schwacher Aktienmärkte von ihrem Status als Weltreservewährung. Am Montag waren die Börsen vor allem durch steigende Corona-Neuinfektionen insbesondere in Europa verunsichert worden. Am Dienstag zeigen sich zumindest die europäischen Börsen etwas freundlicher.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte unterdessen die geldpolitische Unterstützung der Federal Reserve. In schriftlichen Bemerkungen für einen Kongressauftritt an diesem Dienstag heisst es, die Fed werde ihre Instrumente so lange wie nötig einsetzen, um die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise zu unterstützen. Die Bemerkungen wurden am späten Montagabend veröffentlicht.

/bgf/jha/hr

(AWP)