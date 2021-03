Devisen: Euro fällt in Richtung 1,19 US-Dollar und unter 1,11 Franken

Der Euro hat am Freitag vor allem gegenüber dem US-Dollar unter hohem Druck gestanden. Nachdem er bereits am Donnerstagabend unter die Marke von 1,20 US-Dollar gesackt war, fiel der Kurs bis Freitagmittag in Richtung 1,19 Dollar. Zeitweise fiel die Gemeinschaftswährung auf ein Dreimonatstief von 1,1915 Dollar. Aktuell kostet sie mit 1,1933 Dollar etwas mehr.