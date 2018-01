Devisen: Euro fällt in Richtung 1,22 USD - EUR/CHF unter 1,18

Auch zum Franken fiel die Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf etwas zurück. Am Mittag wird der Euro mit 1,1793 CHF wieder unter der Marke von 1,18 gehandelt. Die ZKB geht auf kurze Sicht von einer weiteren Abschwächung des Euros aus. Mit Blick auf die kommenden drei Monate rechnet die Staatsbank mit einem Rückgang auf 1,16 CHF.

Der US-Dollar wird derweil etwas fester bei 0,9653 CHF nach 0,9633 am Morgen gehandelt. Für dieses Währungspaar prognostiziert die ZKB auf Dreimonatssicht das Erreichen der Parität.

Am Markt wurden zwei Gründe für die schwächere Tendenz des Euro genannt. Zum einen habe der wachsende Widerstand in der SPD gegen Koalitionsverhandlungen mit der Union die Gemeinschaftswährung belastet. Das Sondierungsergebnis der drei Parteien gilt als europafreundlich, weshalb Zweifel an einer Regierung aus Union und SPD den Euro belasten.

Zum anderen verwiesen Händler auf einen Medienbericht, demzufolge die EZB mit konkreten Signalen für eine künftig weniger lockere Geldpolitik noch abwarten könnte. Im Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der EZB hatte es geheissen, die Notenbank könnte "Anfang 2018" ihre geldpolitische Kommunikation überdenken. Dies war als Hinweis auf eine Notenbanksprache gewertet worden, die den Fokus etwas in Richtung einer strafferen Geldpolitik verschiebt. Der Euro hatte davon deutlich profitiert.

Die konjunkturellen Impulse hielten sich demgegenüber, wie schon am Montag, in Grenzen. Es wurden nur wenige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Allerdings kehren amerikanische Anleger nach einem Feiertag zu Wochenbeginn wieder an die Märkte zurück, was meist zu Kursbewegungen führt. Zudem wird im Nachmittagshandel der US-Industrieindikator Empire-State-Index veröffentlicht. Die Zahl gilt aber als schwankungsanfällig.

bgf/tos/jha/an/rw

(AWP)