Devisen: Euro fällt trotz solider Konjunkturdaten leicht zurück

Der Euro ist am Freitag trotz solider Konjunkturdaten leicht unter Druck geraten. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2220 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Auch zum Schweizer Franken gibt der Euro nach und notiert auf 1,0956 Franken. Ein Dollar kostet derweil 0,8965 Franken.