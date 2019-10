Devisen: Euro fällt unter 1,11 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag nur kurz von überraschend soliden Konjunkturdaten aus Deutschland profitiert. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Gegenüber dem Franken zeigt sich der Euro mit 1,1017 relativ stabil, während der US-Dollar auf 0,9935 etwa angezogen hat.