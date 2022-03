Devisen: Euro fällt unter 1,11 US-Dollar

Der Euro notiert mit 1,0226 Franken deutlich unter der 1,03er-Marke. Zwischenzeitlich war die Gemeinschaftswährung am Dienstag gar unter 1,02 Franken abgerutscht. Der Dollar wertete zum Franken am Berichtstag etwas auf. Am Abend lag er bei 0,9191 Franken.

Weiterhin dominierte das Geschehen in der Ukraine die Finanzmärkte. Der Krieg ging zuletzt mit unverminderter Härte weiter. Der Euro leidet unter der hohen Verunsicherung. Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann hält eine weitere Abschwächung für möglich. Er sehe die Gefahr einer Energiekrise in Europa. Schliesslich sei ein möglicher Totalausfall der Importe von russischem Gas nicht vollständig ersetzbar.

edh/jsl/he/ra

(AWP)