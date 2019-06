Devisen: Euro fällt unter 1,12 Dollar - Aussicht auf billiges EZB-Geld belastet

Die Aussicht auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat am Dienstag den Euro gegenüber dem Dollar belastet. Der Kurs rutschte unter die Marke von 1,12 US-Dollar, zuletzt wurden in New York 1,1195 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt. Stunden zuvor hatte sie im Hoch noch 1,1243 Dollar gestanden. Der EUR/CHF-Kurs (1,1197) und das Duo USD/CHF (1,0002) zeigten sich derweil nur leicht bewegt.