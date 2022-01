Devisen: Euro fällt unter 1,14 Dollar - Zum Franken weiter auf jüngstem Niveau

Der Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar unter Druck geraten und unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1385 Dollar und damit so wenig wie zuletzt vor knapp einer Woche. In der Nacht hatte der Euro noch klar über 1,14 Dollar notiert. Am Vormittag erholt sich der Euro etwas bis auf 1,1391 Dollar.