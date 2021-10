Devisen: Euro fällt unter 1,16 US-Dollar - Zum Franken kaum bewegt

Während sich der Euro zum Franken mit 1,0745 kaum seit dem Vorabend bewegt hat, macht der US-Dollar auch zum Franken etwas Boden gut und geht aktuell zu 0,9264 Franken um.

Am Dienstag rücken die Einkaufsmanagerindizes in den Mittelpunkt. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über die konjunkturelle Lage in vielen Ländern. In Europa stehen die Indikatoren der Marktforscher von Markit im Fokus, in den USA veröffentlicht das Institut ISM sein Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor. Daneben stehen einige Auftritte prominenter Notenbanker auf dem Programm, darunter von EZB-Chefin Christine Lagarde.

