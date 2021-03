Devisen: Euro fällt unter 1,19 US-Dollar - USD/CHF über 0,93

Händler sprechen von einer breit angelegten Stärke des US-Dollar - die trübe Stimmung an den Aktienmärkten treibe Anleger in die amerikanische Devise. Zum Schweizer Franken zieht der "Greenback" zuletzt auf 0,9301 an. Das EUR/CHF-Paar notiert aktuell mit 1,1057 ebenfalls etwas höher.

Die türkische Lira konnte sich am Vormittag nur kurz von ihrem scharfen Kurseinbruch vom Montag erholen. Gegen Mittag steht sie zu Dollar und Euro wieder in der Verlustzone, wenn auch wesentlich moderater als am Vortag. Nach wie vor belastet die Unsicherheit wegen der Ablösung des dritten Notenbankchefs in zwei Jahren durch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Analysten werten den Schritt als weiteren Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der türkischen Geld- und Wirtschaftspolitik./bgf/jkr/stk/ra/pre

(AWP)