Devisen: Euro fällt unter 1,21 US-Dollar und unter 1,10 Franken

Der Euro ist am Freitag durch Wachstumsdaten aus dem Währungsraum belastet worden und unter die Marke von 1,21 US-Dollar gefallen. Zum Franken ist er unter die 1,10er Marke gerutscht. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2091 Dollar und bewegt sich damit auf Tagestief. Am Vortag war sie mit 1,2150 Dollar auf ein Zweimonatshoch gestiegen.