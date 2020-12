Devisen: Euro fällt vor Ifo-Geschäftsklima leicht - Japan prüft Geldpolitik

Der Franken bewegte sich derweil kaum zu den Hauptwährungen. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde zuletzt bei 1,0849 gehandelt und damit in etwa gleich hoch wie am frühen Morgen oder am Vorabend. Am Vortag bzw. unmittelbar vor und nach dem SNB-Zinsentscheid hatte das Paar noch etwas tiefer notiert. Die SNB hat bekanntlich ihre expansive Geldpolitik bestätigt und trotz der Nebengeräusche aus den USA (Währungsmanipulation) auch weiter Devisenkäufe in Aussicht gestellt, falls notwendig. Das USD/CHF-Paar kostete zur Berichtszeit 0,8850 und damit fast gleich viel wie am frühen Morgen bzw. Vorabend/-vortag.

Der Handel am Devisenmarkt verlief am Vormittag laut Händlern ruhig. Grösste Aufmerksamkeit zog die japanische Zentralbank auf sich, die ihre Geldpolitik nach ihrer Zinssitzung zwar unverändert beliess. Sie kündigte aber eine Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie bis März an. Die vorherige Überprüfung aus dem Jahr 2016 hatte die bis heute gültige Zinskurvensteuerung erbracht, mit der die Notenbank die Kapitalmarktzinsen unter Kontrolle hält. Andere grosse Zentralbanken haben sich dieser Strategie zumindest angenähert.

Vor dem Wochenende blicken die Anleger nach München. Dort gibt das Ifo-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensbefragung bekannt. Das Ifo-Geschäftsklima gilt als wichtigstes Stimmungsbarmeter für die deutsche Wirtschaft. Angesichts der angespannten Corona-Lage und neuen Beschränkungen des öffentlichen Lebens wird mit einer Eintrübung gerechnet./bgf/jha/uh/kw

