Devisen: Euro fällt wieder unter 1,13 US-Dollar

Auch zum Schweizer Franken legte der US-Dollar am Donnerstag rund um einen halben Rappen zu. Aktuell kostet der "Greenback" 0,9258 Franken. Das Euro-Franken-Paar bewegte sich per saldo wenig und notiert aktuell bei 1,0441.

Im Mittelpunkt an den Märkten stehen unverändert die Auswirkungen der erst kürzlich aufgetauchten Corona-Variante Omikron. Zuletzt hatte es eher positive Nachrichten gegeben, da gängige Impfstoffe ihre Wirksamkeit gegen die Variante wohl zumindest nicht vollständig verloren haben. Die Datenlage zur Wirksamkeit der Impfstoffe bleibe aber vage, erklärten Analysten der Dekabank. Die anhaltende Unsicherheit begünstige eher den Dollar.

Am Nachmittag wurden in den USA robuste Daten vom Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen. Der Rückgang fiel zudem deutlich stärker als erwartet aus. Allerdings könnten die Daten durch statistische Effekte überzeichnet sein. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als Frühindikator für den Arbeitsmarkt. Die Daten stützten den Dollar, da die US-Notenbank Fed den Arbeitsmarkt stark bei ihrer Geldpolitik berücksichtigt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85740 (0,85603) britische Pfund, 128,21 (128,57) japanische Yen und 1,0446 (1,0432) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1778 Dollar gehandelt. Das waren etwa vier Dollar weniger als am Vortag.

jsl/jha/ra

(AWP)