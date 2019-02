Der Euro hat am Mittwoch seine Vortagsgewinne nicht ganz halten können und ist wieder unter die Marke von 1,14 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1373 Dollar und damit etwas weniger als am späten Vorabend. Auch zum Franken notiert der Euro bei aktuell 1,1378 Franken etwas tiefer als noch im frühen asiatischen Handel. Der US-Dollar bewegt sich unterdessen mit 1,0004 Franken weiter um die Parität.