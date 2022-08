Devisen: Euro fällt wieder unter Parität zum US-Dollar - EUR/CHF steigt weiter

Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und wieder etwas weniger als einen US-Dollar gekostet. Am Mittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 0,9984 Dollar und liegt also leicht unter Parität zur US-Währung. Belastet wurde der Euro durch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Im Gegenzug profitierte der als Weltreservewährung geltende US-Dollar. Zur Stimmungseintrübung trug abermals die Aussicht auf deutlich steigende Zinsen bei.