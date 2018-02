Devisen: Euro fällt zu Dollar auf Sechs-Wochentief - Etwas höher zum Franken

Gegenüber dem Schweizer Franken kann der Euro am Mittwoch etwas zulegen. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1530 nach 1,1489 CHF am Vorabend. Der Dollar-Franken-Kurs liegt derweil etwas höher bei 0,9435 nach 0,9398 am Dienstagabend.

Belastet wird der Euro-Dollar-Kurs unter anderem durch neue Preisdaten aus dem Währungsraum. Die Verbraucherpreise sind im Februar einer ersten Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge im Jahresvergleich um 1,2% gestiegen. Damit ist die Inflation im Euroraum so niedrig wie seit Dezember 2016 nicht mehr.

In Frankreich war die Inflation überraschend gesunken und lag nur noch bei 1,3%. Dazu passt, dass auch in Italien die Teuerung stark zurückging. Hier stiegen die Verbraucherpreise um 0,7% im Jahresvergleich, nach 1,2% im Vormonat.

Damit entfernte sich die Preisentwicklung wieder vom Zielwert der EZB, der mittelfristig bei knapp 2% liegt. Trotz der extrem lockeren Geldpolitik der EZB wurde dieser Wert allerdings seit mehreren Jahren nicht mehr erreicht.

elm/jkr/jha/jl

(AWP)