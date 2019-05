Devisen: Euro fällt zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Donnerstag vor dem Hintergrund anhaltender politischer Unsicherheit sowie überraschend schlechter Konjunkturdaten nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1136 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro mit 1,1234 ebenfalls tiefer. Entsprechend zeigt sich der Dollar mit 1,0086 kaum verändert zum Franken.