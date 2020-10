Devisen: Euro fällt zu Dollar und Franken

Auch zum Schweizer Franken gab der Euro deutlich nach und notiert bei 1,0709 Franken. Zwischenzeitlich lag der Kurs nur noch ganz knapp über 1,07 Franken. Ein Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9138 Franken.

Die sich zuspitzende Corona-Lage in Europa verunsichert die Anleger. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen grossen europäischen Ländern verschärfen die Regierungen die Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Davon profitiert der Dollar als Weltreservewährung, während im Gegenzug der Euro belastet wird.

Verhandlungen über US-Konjunkturpakt festgefahren

Das zweite marktbestimmende Thema sind die festgefahrenen Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket in den USA. Republikaner und Demokraten stehen sich weiter ohne nennenswerte Annäherung gegenüber. Finanzminister Steven Mnuchin bezeichnete es als schwierig, noch vor den Präsidentschaftswahlen Anfang November einen Kompromiss zu finden.

Drittes grosses Thema an den Märkten sind die Brexit-Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union. Am Donnerstag und Freitag kommen die Staats- und Regierungschefs der EU zusammen, um über die Angelegenheit zu beraten. Eigentlich war der Gipfel angesetzt worden, um über das Verhandlungsergebnis abzustimmen. Ein Ergebnis liegt aber noch nicht vor, weil die Verhandlungen seit Monaten stocken. Somit wird über den Verhandlungsstand beraten und entschieden, ob und wie weiter verhandelt werden soll.

Am Vormittag standen in der Eurozone kaum entscheidende Konjunkturdaten an. Im Laufe des Nachmittags äussern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter am Abend EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

In den USA dürften die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe das grösste Interesse auf sich ziehen, da sie einen Einblick in die Lage am Arbeitsmarkt bieten. Zwar hat sich der Jobmarkt in den vergangenen Monaten tendenziell von seinem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Allerdings wurde knapp die Hälfte der Stellenverluste, die in die Millionen gehen, noch nicht wieder wettgemacht.

bgf/jsl/jha/jl/tp

(AWP)