Devisen: Euro fällt zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Dienstag zwischenzeitliche Kursgewinne abgegeben und ist unter 1,19 US-Dollar gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 1,1885 Dollar. Am Mittag ist der Kurs er noch bis 1,1952 Dollar gestiegen. Auch zum Schweizer Franken hat der Euro am Nachmittag nachgegeben und notiert bei 1,1019 Franken. Ein Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9268 Franken.