Devisen: Euro fällt zu Dollar und Franken - Pfund auf tiefstem Stand seit 1985

Zum Franken nähert sich der Euro mit 1,0548 Franken so langsam wieder den 1,0538 Franken an - einem Tief, das er erst vor zwei Tagen erreicht hatte. Seit dem Sommer 2015, nachdem die SNB den Mindestkurs aufgehoben hatte, hat das Euro/Franken-Paar nicht mehr so tief notiert wie in den letzten Wochen. Der US-Dollar macht dagegen auch zum Franken Boden gut und hat bei 0,9613 Franken die 0,96er Marke wieder zurückerobert.

Währungsanalyst Wolfgang Kiener von der BayernLB verweist zur aktuellen Dollarstärke darauf, dass Unternehmen angesichts der derzeitigen Unsicherheiten Dollar-Liquidität nachfragen, um sich auf Unwägbarkeiten vorzubereiten. Ausserdem bleibe die Risikosabneigung zunächst hoch und stärke wegen der in Krisen-Hochphasen sehr ausgeprägten Tendenz zu Kapitalanlagen im eigenen Land der US-Anleger den Dollar.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hält zudem Finanzhilfen für Italien durch den Rettungsfonds ESM grundsätzlich für denkbar. Europa verfüge mit dem Fonds "über die nötige Kampfkraft in der Krise", sagt Scholz der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung. Er halte es zwar noch für nicht angeraten, den ESM zu aktivieren. Die Euroländer seien überzeugt, die Probleme bewältigen zu können. "Wenn es anders kommen sollte, werden wir unserer Verantwortung gerecht werden", so Scholz.

Damit kann der Euro nicht dauerhaft von dem Hilfspaket profitieren, mit dem die US-Regierung rund eine Billion US-Dollar (900 Mrd Euro) in die Wirtschaft pumpen will, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise einzudämmen. So sollen zum Beispiel Konsumschecks verteilt werden. Dadurch würden die Staatsausgaben deutlich erhöht, was den Dollar tendenziell schwächt.

Am Devisenmarkt waren neben dem Franken weitere sichere Anlagehäfen wie der japanische Yen gefragt, der zu allen anderen wichtigen Währungen zulegt. Rohstoffwährungen wie der neuseeländische Dollar geraten unter Verkaufsdruck. Die Währungen rohstoffreicher Länder leiden unter dem Preisverfall unter anderem bei Rohöl, Gold und Kupfer, der mit den Sorgen über eine deutliche Abschwächung der Weltwirtschaft einhergeht.

Weiter auf Talfahrt befindet sich das britische Pfund. Im Handel mit dem Dollar rutschte der Kurs im Mittagshandel auf 1,1828 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 1985. Zum Franken ist das Pfund auf 1,1411 gefallen, einem Rekordtief.

/jsl/jkr/jha/hr

(AWP)